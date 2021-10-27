Роскомнадзор выступил с новыми предложениями по защите детей в интернете

Роскомнадзор предлагает ввести обязательную маркировку контента знаками с возрастными ограничениями и запретить онлайн-кинотеатрам использовать нецензурную брань. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн по итогам заседания Общественного совета при РКН.

«Интернет обладает огромным влиянием. Здесь есть как плюсы (например доступ к платформам с лекциями ведущих ученых), так и минусы, связанные с распространением деструктивного контента и фейков. Поэтому мы постоянно работаем над совершенствованием законодательства в цифровой сфере. Появляются новые угрозы, и на них необходимо оперативно реагировать», — заявил господин Хинштейн.

Он отметил, что детская аудитория наиболее чувствительна к «разного рода влиянию» и «насаждению того или иного мнения».

«Конечно, ответственность за то, что смотрят дети, во многом лежит на родителях. Но на законодательном уровне также нужно закрепить нормы и требования, чтобы сделать интернет безопасной и полезной средой для подрастающего поколения», — сказал Хинштейн.

Распространение контента, который содержит жестокость, насилие, пропаганду наркотиков и призывы к суициду, необходимо поставить под жесткий контроль, добавил директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин.

«Роскомнадзор обязан ограничить доступность таких материалов для несовершеннолетних пользователей. Что же касается ненормативной лексики, то говорить о полном запрете нецензурной брани на онлайн-площадках, на мой взгляд, не стоит. Я думаю, в этом случае тоже нужно идти по пути ограничения доступа для людей, не достигших совершеннолетнего возраста», — сказал Сагдатулин в интервью «Ридусу».

Россия сегодня занимает лидирующие позиции в сфере регулирования воздействия интернета на детей, сообщил ранее член Общественной палаты РФ первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«В начале сентября наши ведущие IT-компании создали Альянс по защите детей в цифровой среде. Участники цифрового рынка взяли на себя дополнительные обязательства по ограничению доступа к деструктивному контенту для детей. А 1 февраля вступил в силу закон о саморегулировании социальных сетей, согласно которому онлайн-площадки должны самостоятельно выявлять и удалять запрещенные материалы. Так что Россию нельзя назвать отстающей в сфере защиты детей от дурного влияния в Сети. Напротив, мы в этом вопросе даже задаем определенные стандарты», — пояснил эксперт.