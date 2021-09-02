В ОП РФ поддержали создание Альянса по защите детей в онлайн-среде

Участие IT-компаний в организации контроля над онлайн-средой сделает защиту детей и подростков от опасного контента более эффективной. Такое мнение высказала в интервью ridus.ru директор «Лиги безопасного интернета» член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, комментируя подписание российскими IT-предприятиями соглашения о создании Альянса по защите детей в цифровой среде.

Постоянно появляются новые виды контента, новые сервисы и технологические возможности. К сожалению, законодательство отстает от цифрового прогресса и не всегда может оградить детей от деструктивного контента. При этом речь идет не только о российском законодательстве, но и о законодательствах многих других государств. Поэтому я, безусловно, приветствую создание Альянса по защите детей в цифровой среде. Я думаю, что объединение представителей IT-индустрии для защиты детей от опасного контента позволит сформировать эффективные инструменты противодействия цифровым угрозам, — пояснила Мизулина.

В число членов Альянса вошли «ВымпелКом», «Газпром-Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, Mail.Ru Group, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс». Компании взяли на себя обязательства по выявлению деструктивного контента и ограничению доступа к нему детей. В частности, они пообещали заняться созданием механизмов саморегулирования, а также разработкой и продвижением этических принципов по защите детства в онлайн-среде.



«Совместно с альянсом мы будем разрабатывать курс для детей, учителей, родителей по цифровой грамотности, чтобы дети лучше ориентировались в пространстве и могли сами принимать решения», — отметил управляющий директор компании «Яндекс» Тигран Худавердян.