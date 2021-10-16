Эксперт: Россия задает стандарты в сфере защиты детей в интернете

Россия занимает лидирующие позиции в сфере регулирования воздействия интернета на детей. Об этом заявил в интервью «Ридусу» член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«В начале сентября наши ведущие IT-компании создали Альянс по защите детей в цифровой среде. Участники цифрового рынка взяли на себя дополнительные обязательства по ограничению доступа к деструктивному контенту для детей. А 1 февраля вступил в силу закон о саморегулировании социальных сетей, согласно которому онлайн-площадки должны самостоятельно выявлять и удалять запрещенные материалы. Так что Россию нельзя назвать отстающей в сфере защиты детей от дурного влияния в Сети. Напротив, мы в этом вопросе даже задаем определенные стандарты», — заявил эксперт.

Правда, не все цифровые платформы успешно справляются с модерацией противоправного контента, добавил Никита Данюк.

Совсем недавно Лига безопасного интернета обнародовала исследование, где четко показано, что не все, к сожалению, соцсети обращают внимание на противоправный контент. В первую тройку нарушителей вошли Facebook, YouTube и Twitter. Это говорит нам о том, что правоприменение закона о саморегулировании пока страдает. Поэтому нужно ввести дополнительный контроль за соблюдением закона цифровыми платформами, — заключил собеседник «Ридуса».

Защита детей от негативного влияния в Сети — общемировой тренд. В Великобритании, например, был принять так называемый Детский кодекс (Age Appropriate Design Code). Согласно документу, IT-корпорации больше не смогут отслеживать местоположение несовершеннолетних, воспроизводить автоматически видео на их электронных устройствах и предлагать «персонализированный контент», включая рекламу. Компаниям-нарушителям грозит штраф в размере до 4% от мирового оборота предприятия.

В Италии родители могут потребовать от сайтов удаления вредоносных материалов в течение 48 часов. А власти Китая решили ограничить для детей время, которое они могут проводить в Сети за видеоиграми: играть китайским несовершеннолетним теперь можно только с 20:00 до 21:00 по пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам.