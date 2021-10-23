Свыше двух тысяч мигрантов выдвинулись из Мексики в сторону границы с США

В сторону американской границы направились более двух тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гаити.

Они вышли 23 октября из мексиканского города Тапачула.

Полицейские предприняли попытку остановить колонну, однако мигранты оказали сопротивление и продолжили свое шествие.

Как сообщает Associated Press, в Мексике они ожидали получение статуса беженцев и оформления документов для предоставления убежища, но так и не смогли дождаться окончания этого долгого процесса.

Мигранты © AP/TASS

Еще в начале августа министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас обратил внимание на то, что пересечь американо-мексиканскую границу пытаются беспрецедентное количество мигрантов. Среди причин сложившейся ситуации он назвал ухудшение условий жизни, в том числе бедность, рост насилия и коррупцию.

Примечательно, что за прошедшие 12 месяцев на границе США с Мексикой было задержано рекордное количество нелегалов — более 1,7 млн человек из 160 стран, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что власти США выделили 86 млн долларов на размещение около 1,2 тысяч незаконных мигрантов в отелях у американо-мексиканской границы. Эти средства выделены на полгода с возможностью продления в рамках контракта, заключенного с базирующейся в Техасе компанией.

Как писал ранее ridus.ru, шериф округа Кочис в штате Аризона Марк Дэниелс заявил, что после прихода к власти Джо Байдена некоторые участки на границе США и Мексики стали открытыми для преступников. Он отметил, что, прекратив строительство стены, новая администрация Белого дома оставила без внимания уже имеющиеся высокоскоростные дороги, предназначенные для пограничников. В итоге на южной границе у членов наркокартелей появилась возможность свободно пользоваться удобными трассами и проникать на территорию США.

Напомним, в начале февраля Джо Байден отменил запрет Трампа на воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными при попытке нелегально пересечь границу Соединенных Штатов и Мексики. Кроме того, Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой.