СМИ сообщили о выделении в США $86 млн на размещение мигрантов в отелях

Власти США выделили 86 млн долларов на размещение около 1,2 тысяч незаконных мигрантов в отелях у американо-мексиканской границы.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, эти средства выделены на полгода с возможностью продления в рамках контракта, заключенного с базирующейся в Техасе компанией.

Предполагается, что мигрантов будут размещать в гостиницах, расположенных в штатах Аризона и Техас.

Издание отмечает, что и в прошлом году в отелях селили несовершеннолетних, которые оказались на территории США без сопровождения взрослых.

В сообщении портала высказывается предположение, что такой шаг правительства вызван неспособностью госучреждений справляться с бесконтрольным притоком мигрантов.

Ранее президент Национального совета пограничного патрулирования Брэндон Джадд заявил, что нарастающий и никем не контролируемый приток нелегальных мигрантов в США через южные границы страны привел к возникновению кризиса, который вашингтонская администрация упорно отказывается признавать.

При этом в Белом доме сообщили, что в американских приютах в настоящее время содержатся 9 562 несовершеннолетних, проникших на территорию США без сопровождения взрослых. Еще около 4,7 тысяч малолетних нелегалов размещены в участках пограничной службы. Там, по данным СМИ, они фактически находятся в камерах временного заключения, где даже взрослых нарушителей границы запрещено законом держать более двух-трех суток.

В свою очередь глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас предупредил о том, что следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки.

Как писал ранее ridus.ru, шериф округа Кочис в штате Аризона Марк Дэниелс заявил, что после прихода к власти Джо Байдена некоторые участки на границе США и Мексики стали открытыми для преступников. Он отметил, что, прекратив строительство стены, новая администрация Белого дома оставила без внимания уже имеющиеся высокоскоростные дороги, предназначенные для пограничников. В итоге на южной границе у членов наркокартелей появилась возможность свободно пользоваться удобными трассами и проникать на территорию США.

Напомним, в начале февраля Джо Байден отменил запрет Трампа на воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными при попытке нелегально пересечь границу Соединенных Штатов и Мексики. Кроме того, Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой.

Американский лидер также вновь разрешил въезд в страну ряду категорий иностранцев, которые с весны 2020 года временно потеряли право пересекать границу США из-за ситуации с коронавирусом.