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«Дороги для наркокартелей»: Байдена обвинили в открытии границ

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© pixy.org

© pixy.org

После прихода к власти Джо Байдена некоторые участки на границе США и Мексики стали открытыми для преступников, заявил шериф округа Кочис в штате Аризона Марк Дэниелс.

Он отметил, что, прекратив строительство стены, новая администрация Белого дома оставила без внимания уже имеющиеся высокоскоростные дороги, предназначенные для пограничников.

В итоге на южной границе у членов наркокартелей появилась возможность свободно пользоваться удобными трассами и проникать на территорию США.

«Мы буквально построили дороги для наркокартелей», — цитирует Дэниелса The Washington Times.

Шериф объяснил, что пограничникам не под силу сдерживать наплыв нелегальных мигрантов и контрабандистов, переправляющих через границу людей и наркотики.

Новую иммиграционную политику также подверг критике конгрессмен от Техаса Майкл Маккол. «Все хорошее, что было сделано за последние четыре года в борьбе с нелегальной миграцией, будет испорчено за несколько месяцев», — приводит его слова издание.

Напомним, в начале февраля Джо Байден отменил запрет Трампа на воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными при попытке нелегально пересечь границу Соединенных Штатов и Мексики. Кроме того, Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой.

Американский лидер также вновь разрешил въезд в страну ряду категорий иностранцев, которые с весны 2020 года временно потеряли право пересекать границу США из-за ситуации с коронавирусом.

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