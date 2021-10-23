Адвокат Исмаилова объяснила, почему ему дали убежище в Черногории

Решение прокуратуры Цюриха о закрытии против Тельмана Исмаилова дела об отмывании денег стало главной причиной, по которой Черногория предоставила ему политическое убежище.

Как сообщила адвокат бизнесмена Марина Русакова, именно этот факт сыграл решающую роль в освобождении ее подзащитного из-под экстрадиционного ареста.

«Один из основных документов, который сыграл решающую роль в предоставлении Тельману [Исмаилову] политического убежища, был представлен из прокуратуры Цюриха, закрывшей 5 января этого года уголовное дело об отмывании денег против предпринимателя», — цитирует Русакову ТАСС.

По ее словам, Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тысяч швейцарских франков, а в решении прокуратуры Цюриха указано на недостоверные сведения, представленные в обоснование российской стороной виновности бизнесмена.

«Полагаю, именно это решение, которое было представлено Черногорскому суду, сыграло решающую роль», — отметила собеседница агентства.

Русакова также заявила, что привлечение Исмаилова к убийству предпринимателей является результатом досудебного соглашения, которое Мехман Керимов заключил после предъявления ему обвинений в убийстве еще трех лиц, помимо Савкина и Брылева. «В обмен на „изобличение“ братьев Исмаиловых в убийстве бизнесменов с него были сняты обвинения в убийстве этих трех лиц», — подытожила адвокат.



Накануне стало известно, что бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории. Это стало основанием для его освобождения из-под стражи.

Как писал «Ридус», миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов был задержан 1 октября в столице Черногории Подгорице по выданному Россией ордеру. Суд вынес постановление о его аресте.



Напомним, в ноябре 2016 года по подозрению в двойном убийстве был задержан брат Тельмана Исмаилова Рафик, Тельман был арестован заочно. По версии следствия, братья наняли киллера, который 16 мая 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье расстрелял учредителя «Люблино моторс» Юрия Брилева и владельца сети торговых комплексов Владимира Савкина.

В октябре 2018 года Тельману Исмаилову было предъявлено заочное обвинение в организации похищения человека. По версии следствия, в 2004 году Исмаилов вместе со своим племянником похитили певца Авраама Руссо и хотели склонить его к совместной концертной деятельности. В похищении артиста принимали участие, как считает следствие, не менее семи человек.