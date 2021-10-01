СМИ сообщили о задержании в Черногории экс-директора Черкизовского рынка

В столице Черногории Подгорице задержан бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов.

«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала РФ», — сообщает издание Vijesti со ссылкой на источник.

Как писал «Ридус», в ноябре 2017 года заочно арестованный и обвиняемый в организации двойного убийства, а также незаконном обороте оружия бывший владелец Черкизовского рынка и основатель группы «АСТ» Тельман Исмаилов попросил политического убежища во Франции.

В марте 2017 года арбитраж Московской области признал Тельмана Исмаилова банкротом и занялся продажей его имущества. В июне появилась информация о том, что у экс-владельца Черкизовского рынка арестовали торговый центр в Лас-Вегасе площадью 7000 квадратных метров. Причиной послужил его долг «Банку Москвы» в размере 19 млрд рублей.

В сентябре 2017 года у Исмаилова сразу по 12 адресам прошли обыски.

В ноябре 2016 года по подозрению в двойном убийстве был задержан брат Тельмана Исмаилова Рафик.

В октябре 2018 года Тельману Исмаилову было предъявлено заочное обвинение в организации похищения человека. По версии следствия, в 2004 году Исмаилов вместе со своим племянником похитили певца Авраама Руссо и хотели склонить его к совместной концертной деятельности. В похищении артиста принимали участие, как считает следствие, не менее семи человек.