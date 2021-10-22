Исмаилову предоставили убежище в Черногории и выпустили из тюрьмы

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории, что стало основанием для его освобождения из-под стражи.

Об этом сообщил порталу «Виести» адвокат бизнесмена Милош Вуксанович.

По его словам, Исмаилов освобожден из пенитенциарного учреждения.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили ТАСС об отправке запроса в Черногорию о выдаче Исмаилова, который обвиняется в убийстве. Российский адвокат бизнесмена Марина Русакова заявила агентству, что ни по одному эпизоду преступления он свою вину не признает, и будет добиваться получения политического убежища в Черногории.

Как писал «Ридус», миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов был задержан 1 октября в столице Черногории Подгорице по выданному Россией ордеру. Суд вынес постановление о его аресте.

Четыре года назад Исмаилов просил политического убежища во Франции. Он утверждал, что располагает компроматом на «действующих начальников из всех силовых ведомств России» и готов поделиться этими материалами с французами в обмен на убежище.

Проблемы у Исмаилова начались в 2009 году. После проверок, вскрывших колоссальные нарушения, главный актив бизнесмена — Черкизовский рынок — был закрыт, а сам он покинул Россию.

В ноябре 2016 года по подозрению в двойном убийстве был задержан брат Тельмана Исмаилова Рафик, Тельман был арестован заочно. По версии следствия, братья наняли киллера, который 16 мая 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье расстрелял учредителя «Люблино моторс» Юрия Брилева и владельца сети торговых комплексов Владимира Савкина.

В октябре 2018 года Тельману Исмаилову было предъявлено заочное обвинение в организации похищения человека. По версии следствия, в 2004 году Исмаилов вместе со своим племянником похитили певца Авраама Руссо и хотели склонить его к совместной концертной деятельности. В похищении артиста принимали участие, как считает следствие, не менее семи человек.

