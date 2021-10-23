Лев Амбиндер призвал носить маски «не на подбородке» и активнее прививаться

Россияне должны активнее прививаться, а еще не забывать носить маски, причем «не на подбородке», а «правильно». С таким заявлением выступил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент «Русфонда» Лев Амбиндер.

«Я привился против коронавируса в апреле, а в ноябре собираюсь пройти ревакцинацию. Хотя сначала я думал, что вакцинация не для меня. Много болячек в 77 лет… Но потом врач мне сказал, что противопоказаний к прививке у меня нет», — рассказал Амбиндер.

Мне нравится, что делает в рамках борьбы с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин. Жесткий контроль за ношением масок — это та мера, которая давно напрашивалась. Я езжу в метро и вижу, что людей в масках очень мало, и крайне редко у кого она еще правильно надета, — добавил член СПЧ.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина назвала россиян, которые не хотят делать прививку против коронавируса, «безумными авантюристами, играющими со смертью». По мнению Бутиной, в «головушках» таких россиян «засел» некий «волшебник на голубом вертолете — единственный защитник от заражения».



А глава профсоюза «Альянс врачей» (признан в РФ иностранным агентом) Анастасия Васильева обвинила так называемых «антиваксеров» в росте заболеваемости коронавирусом. К ее мнению присоединились актеры Вячеслав Манучаров и Игорь Скрипко. Последний пожаловался, что из-за «антипрививочников» он вынужден сидеть дома, а не лицедействовать на сцене любимого театра.

В Москве вводится локдаун, который продлится с 28 октября по 7 ноября. В обычном режиме продолжат работать только аптеки и продуктовые магазины. Салоны красоты, фитнес-клубы и бассейны закроются. В стоматологических кабинетах будут оказывать лишь экстренную помощь. Работу центров «Мои документы» также приостановят. В детсадах и школах объявлены досрочные каникулы.