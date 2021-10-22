Анастасия Васильева заподозрила «антиваксеров» в средневековом мышлении

Люди, которые не хотят прививаться от коронавируса (COVID-19), обладают средневековым мышлением, заявила глава профсоюза «Альянс врачей» (признан в РФ иностранным агентом) Анастасия Васильева.

«Ведь казалось бы сегодня должно быть очевидно каждому, что 300 лет назад вакцинация помогла искоренить оспу, а сегодня только она может прекратить весь этот коронавирусный кошмар. Но нет, мы опять возвращаемся в средние века, когда антиваксеры пугали, что от вакцины против оспы рога и копыта вырастут», — пишет Васильева в Instagram.

Она отметила, что российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» является одним из наиболее эффективных и безопасных препаратов.

Но Запад все откладывает и откладывает признание, хотя „Спутник V“ уже признан в 75 странах мира с населением более 4 миллиардов человек. Как-то негуманно выходит со стороны западных регуляторов — каждый раз находить постоянно причины и не давать возможности другим странам пользоваться не только своими, но и нашими разработками, — заключила Анастасия Васильева.

Актер Вячеслав Манучаров обвинил противников вакцинации в росте заболеваемости коронавирусом:

«Дорогие антиваксеры, вы большие молодцы! Благодаря вашим усилиям и проповедям страна снова закрывается на карантин».

«Вакцина давно есть, но прививаться люди упорно не хотят. Боятся „чипирования“. Но не боятся ИВЛ и смерти. Здраво!» — добавил Манучаров.



Похожее мнение высказал актер Игорь Скрипко. Он пожаловался на то, что из-за «антипрививочников» артисты вынуждены сидеть дома, а не «работать в полную мощность».

«Жили в надежде, что скоро все мы снова заработаем в полную мощность, но вот нас закрывают опять на карантин… В начале пандемии мы боялись вируса и не знали, что будет дальше и долго ли придётся ждать вакцину. Но она появилась, но вместе с ней появилась глупость в виде „антипрививочников“ из-за которых мы снова будем сидеть дома», — сетует Скрипко.

