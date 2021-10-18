Уже на первых секундах матча КХЛ между омским «Авангардом» и «Сочи» произошла массовая драка.

Игра еще, по сути, не началась, как на льду образовались три пары дерущихся хоккеистов.

Создалось впечатление, что так и было задумано, а игроки заранее готовились к поединкам.

В результате каждый из драчунов получил пятиминутный штраф.

Как писал ранее «Ридус», первыми хоккеистами, вошедшими в заявку сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, стали играющие в НХЛ нападающие Александр Овечкин и Никита Кучеров, а также вратарь Андрей Василевский.

В пресс-службе Федерации хоккея России пояснили, что до 8 октября национальные хоккейные федерации должны объявить как минимум трех игроков своих сборных, которые выступят на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, главным тренером сборной России по хоккею стал Алексей Жамнов. О его назначении было объявлено через три дня после того, как появилась информация о том, что Федерация хоккея России выбрала на этот пост Олега Знарка.