Эксперты оценили назначение Знарка главным тренером сборной РФ по хоккею

Специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре назвал сильным ходом назначение на пост главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка, под руководством которого национальная команда уже завоевывала золотые медали чемпионата мира 2014 года и Олимпиады-2018.

По словам знаменитого хоккеиста, Знарок хорошо знает систему работы штаба сборной, а также игравших в ней хоккеистов.

«Помощниками Знарка станут Алексей Жамнов и Сергей Зубов — тоже очень опытные специалисты, я очень хорошо их знаю, с Зубовым жил на сборах в одном номере, Жамнова — еще с детства», — рассказал Буре в беседе с ТАСС.

В свою очередь комментатор и в прошлом хоккеист Артем Батрак заявил, что Олег Знарок — тот человек, которого в этом виде спорта все уважают. Поэтому его назначение — прекрасное событие для хоккейного мира, считает эксперт.

«К Олегу Валерьевичу, поедут ребята из НХЛ. Ходили слухи определенные от некоторых игроков, что, может быть, кто-то не доедет до Олимпиады, а к Знарку поедут все, это самое главное и основное», — отметил Батрак в интервью «360».

Выбор Федерации хоккея России объяснил ее президент Владислав Третьяк. «Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель», — цитирует его «РЕН ТВ».



Свое мнение по поводу назначения Знарка высказал и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. «Надеюсь, это было взвешенное решение, а не реакция на какую-то мою критику, — сказал он в беседе с ТАСС. — В любом случае это непосредственная работа федерации, они должны просчитывать все моменты, точно понимать, что это непростая история, когда лучшие хоккеисты будут выступать на Олимпийских играх».

Накануне Фетисов предложил назначить на пост главного тренера сборной России известного в прошлом хоккеиста Сергея Федорова, который сейчас возглавляет ЦСКА.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.