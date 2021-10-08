Названы первые три хоккеиста, попавшие в заявку сборной России на ОИ-2022

Первыми хоккеистами, вошедшими в заявку сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, стали играющие в НХЛ нападающие Александр Овечкин и Никита Кучеров, а также вратарь Андрей Василевский.

В пресс-службе Федерации хоккея России пояснили, что до 8 октября национальные хоккейные федерации должны объявить как минимум трех игроков своих сборных, которые выступят на Олимпиаде в Пекине.

Расширенные списки будут представлены до 15 октября, а предварительные составы команд объявят к январю 2022 года.

Хоккейный турнир пройдет на Олимпийских играх с 9 по 20 февраля. Сборная России попала в группу B вместе с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Со швейцарцами российские хоккеисты сыграют 9 февраля, с датчанами — 11 февраля, а с чехами — 12 февраля.

Трехкратному чемпиону мира Александру Овечкину уже 36 лет. В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе команды «Вашингтон Кэпиталз».

28-летний Никита Кучеров выступает за команду «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которой стал победителем двух последних розыгрышей Кубка Стэнли. В сезоне-2018/19 он показал лучший результат в истории НХЛ среди российских игроков, набрав 128 (41+87) очков.

27-летний Андрей Василевский тоже играет за «Тампу» и является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В сезоне-2018/19 он был признан лучшим голкипером по итогам регулярного чемпионата. В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира.

Напомним, главным тренером сборной России по хоккею стал Алексей Жамнов. О его назначении было объявлено через три дня после того, как появилась информация о том, что Федерация хоккея России выбрала на этот пост Олега Знарка.