В Петербурге запретили уже начавшийся концерт Васи Обломова

В клуб Aurora Concert Hall в Петербурге, где проходил концерт Васи Обломова, пришли полицейские и прервали выступление музыканта.

Он объяснил зрителям, что произошло.

По его словам, концерт остановлен по формальным признакам. Якобы не было получено разрешение на проведение концерта в этом клубе.

Обломов выразил сожаление по поводу случившегося и отметил, что в данной ситуации ничего сделать невозможно, поскольку вместе с полицией в клуб пришли и представители других надзорных органов.

Как сообщает «Фонтанка», изначально Обломов должен был выступать в клубе Время N, но за несколько часов до начала концерт перенесли в клуб Aurora Concert Hall.

По данным издания, причиной смены площадки стали коронавирусные ограничения.

Музыкант, планировавший представить публике программу золотых хитов «Можем не повторить», успел исполнить только три песни, после чего в зал и за кулисы прошли сотрудники МВД и заявили, что дальнейшее проведение концерта невозможно, пишет Baza.

Как писал ранее «Ридус», рок-музыкант Константин Кинчев опубликовал в Instagram видеообращение к властям Петербурга, которые решили организовать проверку проходивших 9 и 10 июля подпольных концертов группы «Алиса». Поводом для нее послужила жалоба, в которой обращалось внимание на намеренное несоблюдение антиковидных мер на выступлениях музыкантов.

Также сообщалось, что за нарушения антиковидного режима суд в Сочи приостановил на два месяца работу ресторана VinoGrad. Это решение было вынесено после прошедшего в заведении концерта популярного рэпера Гуфа.

