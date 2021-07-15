«Докатились!»: Кинчев обратился к властям после концертов «Алисы»

Рок-музыкант Константин Кинчев опубликовал в Instagram видеообращение к властям Петербурга, которые решили организовать проверку проходивших 9 и 10 июля подпольных концертов группы «Алиса».

Поводом для нее послужила жалоба, в которой обращалось внимание на намеренное несоблюдение антиковидных мер на выступлениях музыкантов.

«Докатились! — так начал свое обращение Кинчев. — Оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования с комитетом по культуре».

Музыкант заверил, что не собирается ни соблюдать предписанные Роспотребнадзором меры, ни прививаться от коронавируса. По его словам, он никогда не плясал ни под чью дудку и на старости лет учиться этому не собирается.

«Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это попадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, закрывайте меня по уголовке», — заявил он.

Как сообщается в Telegram-канале фанатов «Алисы», концерты проходили на киностудии «Лендок» под видом съемок клипа. При этом на входе не спрашивали результатов ПЦР и QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Организаторы просили не разглашать информацию о концерте и не пользоваться картами при оплате билета, который стоил пять тысяч рублей.