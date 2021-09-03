После концерта Гуфа в Сочи ресторан VinoGrad закрыли на два месяца

За нарушения антиковидного режима суд в Сочи приостановил на два месяца работу ресторана VinoGrad.

Это решение было вынесено после прошедшего в заведении концерта популярного рэпера Гуфа.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на данном мероприятии, прошедшем 14 августа, присутствовало более 1 000 человек.

«В ходе рейдовых мероприятий было выявлено, что ресторан VinoGrad продолжил проводить мероприятия с массовым пребыванием людей в нарушение постановления губернатора Краснодарского края», — приводит сообщение ТАСС.

Данные факты подтверждаются материалами фото- и видеосъемки, проведенной в ходе мониторинга сотрудниками Роспотребнадзора.

Сочи. © Игорь Ставцев/Ridus.ru

Постановлением Адлерского районного суда юридическому лицу ООО «Цереус» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности объекта сроком на 60 суток.

В июле губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о запрете проведения мероприятий численностью свыше 500 человек.



В связи с ухудшением эпидобстановки на Кубани режим повышенной готовности на Кубани продлен до октября, пишет агентство.

