После концерта Гуфа в Сочи ресторан VinoGrad закрыли на два месяца
- 03 сентября 2021, 21:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
За нарушения антиковидного режима суд в Сочи приостановил на два месяца работу ресторана VinoGrad.
Это решение было вынесено после прошедшего в заведении концерта популярного рэпера Гуфа.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, на данном мероприятии, прошедшем 14 августа, присутствовало более 1 000 человек.
«В ходе рейдовых мероприятий было выявлено, что ресторан VinoGrad продолжил проводить мероприятия с массовым пребыванием людей в нарушение постановления губернатора Краснодарского края», — приводит сообщение ТАСС.
Данные факты подтверждаются материалами фото- и видеосъемки, проведенной в ходе мониторинга сотрудниками Роспотребнадзора.
Постановлением Адлерского районного суда юридическому лицу ООО «Цереус» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности объекта сроком на 60 суток.
В июле губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о запрете проведения мероприятий численностью свыше 500 человек.
В связи с ухудшением эпидобстановки на Кубани режим повышенной готовности на Кубани продлен до октября, пишет агентство.
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