Девушка Саакашвили сообщила, что он нуждается в госпитализации

Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии и нуждается в госпитализации, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

Как известно, она состоит с Саакашвили в близких отношениях.

Ясько объяснила, что политик голодает уже третью неделю и отказывается ее прекращать.

«В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим и ему нужна будет госпитализация», — приводит «РИА Новости» ее слова, сказанные в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее личный врач политика Николоз Кипшидзе сообщил, что состояние Саакашили резко ухудшилось из-за длительной голодовки и ему необходима госпитализация. «Он тяжело передвигается, ему трудно говорить», — рассказал Кипшидзе, отметив, что Саакашвили страдает заболеванием крови — талассемией (наследственное генетическое заболевание, возникает при повреждении генов гемоглобина).

Напомним, задержанный 1 октября в Тбилиси Михаил Саакашвили объявил голодовку и из тюрьмы призвал граждан идти на местные выборы.

Саакашвилм грозит по меньшей мере 9 лет лишения свободы, поскольку его заочно приговорили к трем годам по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и к шести годам по факту избиения депутата Валерия Гелашвили.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении добиваться возвращения в страну задержанного в Грузии Саакашвили.