Личный врач Саакашвили сообщил об ухудшении его состояния

Десять дней голодовки, объявленной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, дали о себе знать.

Его личный врач Николоз Кипшидзе сообщил, что состояние политика резко ухудшилось и ему необходима госпитализация.

«Он тяжело передвигается, ему трудно говорить», — рассказал Кипшидзе в эфире телеканала «Мтавари архи».

Врач также объяснил, что Саакашвили страдает заболеванием крови — талассемией (наследственное генетическое заболевание, возникает при повреждении генов гемоглобина).

Кипшидзе пояснил, что это не смертельное заболевание, однако Саакашвили категорически нельзя голодать. «Я встречусь с ним завтра и думаю, что мы его переведем в больницу», — пообещал медик.

Он добавил, что резкое ухудшение состояния политика произошло в последние два дня. По словам Кипшидзе, Саакашвили похудел на 14,1 кг, а информация о том, что он якобы ест мед и пьет соки, является ложью.

Напомним, задержанный 1 октября в Тбилиси Михаил Саакашвили объявил голодовку и из тюрьмы призвал граждан идти на местные выборы.

Саакашвилм грозит по меньшей мере 9 лет лишения свободы, поскольку его заочно приговорили к трем годам по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и к шести годам по факту избиения депутата Валерия Гелашвили.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили уже осужден по двум уголовным делам, и поэтому нет необходимости предъявлять ему в ускоренные сроки новое обвинение по делу о незаконном пересечении границы.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении добиваться возвращения в страну задержанного в Грузии Саакашвили.