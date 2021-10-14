Родителей подростка, устроившего стрельбу в Москве, оштрафовали

Родителей 15-летнего Александра Соболева, устроившего стрельбу из страйкбольного оружия рядом с московской школой, привлекли к административной ответственности.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, их обязали заплатить штраф в размере 500 рублей.

Напомним, накануне днем возле столичной школы № 1260, известной также как лицей «Воробьевы Горы» на улице Фотиевой, произошла стрельба. Вскоре стрелка в камуфляже задержали. Им оказался 15-летний Александр Соболев, увлекающийся страйкболом. При обыске в квартире у него был обнаружен целый оружейный склад — восемь страйкбольных пистолетов, в том числе шесть спринговых и два электрических.

Друг задержанного назвал Соболева увлеченным страйкболистом, который «никому не хотел навредить». «Он просто тестировал свою модель оружия, стреляющую пластиковыми пульками с очень низкой скоростью полета снаряда», — заявил «Ридусу» Федор С.

В свою очередь Анна А., обучающаяся в одной школе с Соболевым, рассказала «Ридусу» о школьной жизни, характере и увлечениях стрелка с Ленинского проспекта. По словам девушки, которая учится в параллельном классе, Соболев никогда не был замечен в болезненном интересе к теме убийств, оружия или нападений на школы, асоциальном поведении. Она запомнила его как совершенно обычного подростка.

Как писал ранее «Ридус», вице-президент Союза адвокатов России Павел Герасимов предположил, что Соболеву, скорее всего, грозит административная статья о хулиганстве. Он также допустил, что подростка могут поставить на учет ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних).