Очевидцы сообщили о стрельбе у московской школы

Рядом с московской школой № 1260 на Ленинском проспекте произошла стрельба.

Об этом сообщили очевидцы.

По имеющейся информации, огонь открыл мужчина в камуфляжной форме.

Целый час детей не выпускали из здания, а перепуганных родителей не пускали в образовательное учреждение.

Учителя и ученики школы забаррикадировались в кабинетах.



Женщина сообщила в полицию, что видела, как неизвестный с ружьем гуляет около школы. На место приехал ОМОН, здание оцепили. В настоящее время ведутся поиски стрелка. В столице введен план «Сирена».

Опубликовано фото предполагаемого злоумышленника.

Как сообщает «112», неизвестный молодой человек с автоматом долгое время стоял рядом с учебным заведением, затем несколько раз выстрелил в воздух и скрылся.



Также оцеплена школа № 1265, находящаяся поблизости.

Позже стало известно, что полиция задержала 17-летнего парня, устроившего стрельбу. При нем оказалось страйкбольное ружье, пишет ФАН.

Никто не пострадал. Школьников отпустили домой.



Как сообщил источник URA.RU, стрелок снимал видео для соцсети Tik Tok.

