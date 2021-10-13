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Очевидцы сообщили о стрельбе у московской школы

Георгий Самсонов
Баррикада из стульев внутри школы и предполагаемый стрелок.

Баррикада из стульев внутри школы и предполагаемый стрелок.

© Mash

Рядом с московской школой № 1260 на Ленинском проспекте произошла стрельба.

Об этом сообщили очевидцы.

По имеющейся информации, огонь открыл мужчина в камуфляжной форме.

Целый час детей не выпускали из здания, а перепуганных родителей не пускали в образовательное учреждение.

Учителя и ученики школы забаррикадировались в кабинетах.

Женщина сообщила в полицию, что видела, как неизвестный с ружьем гуляет около школы. На место приехал ОМОН, здание оцепили. В настоящее время ведутся поиски стрелка. В столице введен план «Сирена».

Опубликовано фото предполагаемого злоумышленника.

Как сообщает «112», неизвестный молодой человек с автоматом долгое время стоял рядом с учебным заведением, затем несколько раз выстрелил в воздух и скрылся.

Также оцеплена школа № 1265, находящаяся поблизости.

Позже стало известно, что полиция задержала 17-летнего парня, устроившего стрельбу. При нем оказалось страйкбольное ружье, пишет ФАН.

Никто не пострадал. Школьников отпустили домой.

Как сообщил источник URA.RU, стрелок снимал видео для соцсети Tik Tok.

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