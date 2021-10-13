Очевидцы сообщили о стрельбе у московской школы
- 13 октября 2021, 16:23
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Рядом с московской школой № 1260 на Ленинском проспекте произошла стрельба.
Об этом сообщили очевидцы.
По имеющейся информации, огонь открыл мужчина в камуфляжной форме.
Целый час детей не выпускали из здания, а перепуганных родителей не пускали в образовательное учреждение.
Учителя и ученики школы забаррикадировались в кабинетах.
Женщина сообщила в полицию, что видела, как неизвестный с ружьем гуляет около школы. На место приехал ОМОН, здание оцепили. В настоящее время ведутся поиски стрелка. В столице введен план «Сирена».
Опубликовано фото предполагаемого злоумышленника.
Как сообщает «112», неизвестный молодой человек с автоматом долгое время стоял рядом с учебным заведением, затем несколько раз выстрелил в воздух и скрылся.
Также оцеплена школа № 1265, находящаяся поблизости.
Позже стало известно, что полиция задержала 17-летнего парня, устроившего стрельбу. При нем оказалось страйкбольное ружье, пишет ФАН.
Никто не пострадал. Школьников отпустили домой.
Как сообщил источник URA.RU, стрелок снимал видео для соцсети Tik Tok.
Войти через социальные сети: