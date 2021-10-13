Адвокат рассказал, какое наказание ожидает подростка за стрельбу в Москве

Молодому человеку, устроившему стрельбу из страйкбольного ружья рядом со школой в Москве, скорее всего, грозит административная статья о хулиганстве, предположил вице-президент Союза адвокатов России Павел Герасимов.

Он также допустил, что подростка могут поставить на учет ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних).

Адвокат считает, что с учетом его возраста (стрелку, как выяснилось, 15 лет) и отсутствия судимости данное происшествие можно квалифицировать как хулиганство.

«И по статье „Хулиганство“ именно административной, а не уголовной его можно привлечь к ответственности», — сказал Герасимов в беседе с «360».

По его мнению, подростка, вероятно, поставят на учет в детской комнате полиции и могут либо вынести предупреждение, либо назначить административный штраф.

«Серьезного наказания по такому составу не будет, потому что общественной опасности не было и умысла на совершение преступления, чтобы привлечь его по уголовной статье, у него не было. По сути, это нарушение общественного порядка», — подчеркнул адвокат в интервью телеканалу.

Между тем адвокат Вадим Багатурия рассказал kp.ru, что в данном случае речь идет о классическом хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Поэтому подростку может грозить до 7 лет лишения свободы, поскольку преступление считается тяжким. Учитывая последние случаи, связанные со стрельбой в учебных заведениях, юноша рискует получить реальный срок, полагает юрист.

Напомним, возле московской школой № 1260, известной также как лицей «Воробьевы Горы» на улице Фотиевой, произошла стрельба. Стрелявший был одет в камуфляж. Целый час школьников не выпускали из здания, а перепуганных родителей не пускали в образовательное учреждение. Учителя и ученики школы забаррикадировались в кабинетах.

Вскоре стрелок в камуфляже был задержан. Оказалось, что Александр Соболев проживает в 500 метрах от здания лицея, на Ленинском проспекте. По некоторым данным, его отец занимает высокий пост в компании «Лукойл».

В доме Соболевых прошли обыски. У подростка был обнаружен целый оружейный склад — восемь страйкбольных пистолетов, в том числе шесть спринговых и два электрических. Выяснилось, что Александр состоял в нескольких онлайн-сообществах, посвященных страйкболу.

Знакомые считают его совершенно нормальным подростком, а друг задержанного назвал Соболева увлеченным страйкболистом, который «никому не хотел навредить». «Сашу я знаю уже давно, потому с уверенностью могу сказать что никому навредить он не хотел. Он просто тестировал свою модель оружия, стреляющую пластиковыми пульками с очень низкой скоростью полета снаряда», — заявил «Ридусу» Федор С.