Прокуратура Грузии: Саакашвили уже осужден, новое обвинение предъявят позже

Задержанный в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже осужден по двум уголовным делам, заявили в прокуратуре страны.

Поэтому нет необходимости предъявлять ему в ускоренные сроки новое обвинение по делу о незаконном пересечении границы, уточнила сотрудница пресс-службы надзорного органа.

«Михаил Саакашвили уже осужден. Против него на рассмотрении еще есть уголовные дела. Соответственно, он арестован и находится в пенитенциарном учреждении», — сказала она в интервью ТАСС.

По ее словам, у следователей есть 48 часов для предъявления обвинений, а если этого не происходит, то правоохранители обязаны выпустить задержанного на свободу. В случае с Саакашвили это правило не действует, так как он задержан как осужденный, а не обвиняемый, объяснила сотрудница прокуратуры.

Напомним, Саакашвили был задержан в тбилисской квартире 1 октября и помещен в тюрьму в Рустави, где сразу же объявил голодовку.

Ему грозит по меньшей мере 9 лет лишения свободы, поскольку его заочно приговорили к трем годам по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и к шести годам по факту избиения депутата Валерия Гелашвили.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении добиваться возвращения в страну задержанного в Грузии Саакашвили.

