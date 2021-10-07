Бывшего вице-президента Сбербанка Ракову арестовали на два месяца

Экс-замминистра просвещения и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова была арестована по делу о хищении.

«Тверским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года», — сообщили газете «Известия» в пресс-службе суда.

Ранее Раковой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии правоохранителей, она причастна к хищению 50 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Образование».

Напомним, Ракова должна была явиться 29 сентября на повторный допрос, но решила скрыться от правосудия. Она выключила все телефоны, покинула место жительства, на работе не появилась.



Марина Ракова. © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Ее гражданский муж Артур Стеценко заявил, что не знает о ее местонахождении, а дело против супруги назвал заказным. Вечером 4 октября он был арестован. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Есть версия, что он причастен к хищению девяти миллионов рублей из Фонда новых форм развития образования.

Ракова явилась в управление МВД по Москве 6 октября и была задержана. Свою вину она не признает и утверждает, что не скрывалась от следствия.