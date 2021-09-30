Стало известно о возможном местонахождении вице-президента Сбербанка

Не явившейся на допрос вице-президенту Сбербанка, экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой мог помочь скрыться ее сожитель, гражданин Украины Артур Стеценко.

Как сообщили источники «РЕН ТВ», он ранее работал в Фонде новых форм развития образования (ФНФРО), для которого Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств по госконтрактам в рамках федерального проекта «Учитель будущего».

Экспертиза показала, что отчеты по двум исследованиям по проекту были сфальсифицированы. Ракова, подозреваемая в хищении более чем 150 миллионов рублей, должна была явиться 29 сентября на повторный допрос, но решила скрыться от правосудия. Она выключила все телефоны, покинула место жительства, на работе не появилась.

По версии следствия, Ракова еще не успела пересечь границу России и сейчас предположительно скрывается где-то в Московской области.

Между тем собеседник «РЕН ТВ» не исключил возможности выезда Раковой на Украину, так как у Стеценко есть квартира в Киеве.

Как сообщал «Ридус», Раковой может грозить до десяти лет тюремного заключения, а также дополнительно штраф до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.

