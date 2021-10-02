Муж вице-президента Сбербанка Раковой назвал дело против нее заказным

Муж скрывшейся от правосудия вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой прокомментировал ее исчезновение и приписываемые ей хищения в размере более 50 млн рублей.

Он сообщил, что не знает о ее местонахождении, а дело против супруги назвал заказным.

Представился мужчина тем самым Артуром Стеценко, которого СМИ связали с бегством Раковой, назвав его гражданином Украины.

Напомним, собеседник «РЕН ТВ» не исключил возможности выезда Раковой на Украину, так как у Стеценко есть квартира в Киеве.

Однако в личной беседе с корреспондентом телеканала Стеценко опроверг эту версию, как и сообщения о своем «украинском гражданстве».

Он также отметил, что уже был на допросе, ознакомился с делом Раковой и в скором времени будет готов сделать громкое заявление.

«Я вчера впервые был вызван свидетелем на допрос. Мне стали понятны материалы дела. Я потом сегодня выступлю», — пообещал Стеценко в интервью.

Сейчас он вместе с ребенком находится в том же самом доме в Подмосковье, где несколько дней назад проходили обыски.

«Марина уехала на работу, я забрал ее в обед. Мы пообедали, и она поехала обратно. Вещей у нее с собой не было. Связи сейчас нет», — добавил Стеценко.

Как писал ранее «Ридус», Ракова, подозреваемая в хищении более чем 50 миллионов рублей, должна была явиться 29 сентября на повторный допрос, но решила скрыться от правосудия. Она выключила все телефоны, покинула место жительства, на работе не появилась.

Ей может грозить до десяти лет тюремного заключения, а также дополнительно штраф до миллиона рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.



Позднее были арестованы управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин и управляющий директор банка Евгений Зак. Они проходят подозреваемыми по делу о мошенничестве, заведенному в отношении Марины Раковой. Инкин раньше возглавлял Фонд новых форм развития образования, который фигурирует в деле Раковой, а Зак был его замом.

Также в рамках расследования этого дела арестована Кристина Крючкова — преподаватель РАНХиГС, которая ранее была исполнительным директором Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»).

