Депутат Госдумы: Россия легче перенесла сбой Facebook, чем другие страны

В понедельник, 5 октября, случился мировой сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp.

Как рассказали в корпорации Facebook, владеющей не только одноименной соцсетью, но еще сервисами Instagram и WhatsApp, причиной «падения» онлайн-площадок стало «неудачное изменение программной конфигурации». В результате перестали функционировать DNS-маршрутизаторы: они были перегружены повторяющимися запросами к Facebook и не успевали обрабатывать другие запросы. Таким образом, проблемы возникли по вине самой компании.

Руководство Facebook заверило, что сбой ни в коем случае не приведет к массовой утечке персональных данных. Однако, как сообщил сайт Privacy Affairs, данные 1,5 миллиарда пользователей онлайн-сервисов уже якобы выставлены на продажу в даркннете.

Неполадки в работе Facebook вызвали серьезное беспокойство в большинстве государств мира, заявил в интервью «Ридусу» депутат Госдумы Антон Горелкин.

«Отсутствие альтернативных сервисов создает не только дискомфорт для пользователей, но и несет финансовые потери для бизнеса. Никто не знает, повторятся неполадки в работе Facebook и связанных с ним сервисов или не повторятся. Также никто не знает, сколько времени уйдет на восстановление онлайн-площадок, если сбой все-таки повторится», — пояснил Горелкин.

России в этой связи повезло. Страна обладает собственными конкурентоспособными IT-решениями. А потому, считает Антон Горелкин, отключение Facebook, Instagram и WhatsApp для россиян оказалось «менее заметным», чем, например, для жителей США, Евросоюза и Южной Америки.

В развитии собственных IT-разработок и заключается принцип «цифрового суверенитета», о необходимости которого заявляют сегодня во многих государствах. Именно поэтому все наше законодательство в цифровой сфере является, по сути, антимонопольным. Скоро вступит в силу закон о «приземлении» иностранных IT-корпораций в российской юрисдикции. Он направлен на создание равных условий для отечественных и зарубежных компаний. Я думаю, что благодаря помощи государства российские компании станут развиваться еще более динамично. И в будущем, я надеюсь, мы сможем экспортировать собственные IT-решения за границу, — заключил депутат.

Закон о «приземлении» иностранных IT-корпораций вступит в силу 1 января 2022 года. Документ обязывает компании открыть в России официальные представительства. Если корпорации не захотят этого делать, то против них введут санкции. Речь идет не только о многомиллионных штрафах, но и о запрете на сотрудничество с российскими рекламодателями.

