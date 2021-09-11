«Удар по ресурсной базе»: как заставить IT-гигантов жить по закону

Сегодня правительства всех ведущих государств мира обеспокоены растущим влиянием транснациональных IT-корпораций. Поэтому они создают законы, которые могли бы обеспечить контроль над цифровыми гигантами. Свои варианты регулирования IT-корпораций разрабатывают Великобритания, Европейский Союз, Россия, Япония, США и многие другие страны.

Так, в августе Южная Корея потребовала от Google и Apple разрешить альтернативные платежные системы в магазинах приложений. А в начале следующего года аналогичные требования готовится выдвинуть Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC).

В ЕС в 2022 году ожидается принятие «Закона о цифровых рынках» и «Закона о цифровых услугах». Эти документы призваны ограничить монополию IT-гигантов на цифровом рынке. В частности, Google могут запретить заставлять производителей смартфонов с операционной системой Android по умолчанию устанавливать поисковую систему IT-корпорации. А компании Apple, вероятно, придется перестать скрывать от пользователей информацию о том, что они могут покупать те же приложения и услуги дешевле вне AppStore.

Очень многие страны обеспокоены не только проблемой недобросовестной конкуренции со стороны глобальных IT-платформ, но и несовершенством системы налогообложения таких компаний, а также недостаточно эффективным противодействием распространению деструктивного контента. Все это делает разработку мер регулирования в сфере IT одной из ключевых тенденций законотворчества в мире. Закон о „приземлении“ цифровых корпораций в российской юрисдикции, который вступит в силу со следующего года, — тоже часть мировой тенденции, ведь это создает условия как для обеспечения выполнения платформами национального законодательства, так и для выстраивания с ними равноправных отношений, — прокомментировал директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

Главным наказанием для IT-гигантов, которые нарушают законодательство того или иного государства, являются штрафы. Однако они не всегда способны оказать сколь-нибудь значимое влияние на политику корпорации, поскольку даже многомиллионные взыскания не наносят IT-гигантам существенного ущерба. По мнению экспертов, гораздо более эффективными являются санкции, угрожающие онлайн-платформам долгосрочной потерей прибыли.

«Как показывает турецкий опыт, наиболее эффективными являются меры, которые наносят удар непосредственно по ресурсной базе цифровых корпораций. Это в первую очередь меры, ограничивающие размещение рекламы. В крайнем случае можно замедлить трафик либо заблокировать онлайн-ресурс. Впрочем, на мой взгляд, самая эффективная мера — ограничения по рекламе», — заявил ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

Российским законом «о приземлении» предусмотрены такие меры наказания, как запрет на распространение рекламы, сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян и ограничение переводов денежных средств. Кроме того, ресурсы-нарушители могут исключаться из российской поисковой выдачи. В крайнем случае недобросовестным компаниям грозит замедление трафика или блокировка.