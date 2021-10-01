Тиньков готов выплатить в качестве компенсации 506 млн долларов

Российский бизнесмен Олег Тиньков пошел на сделку с американским правосудием и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового закона США.

В качестве компенсации он готов выплатить 506 млн долларов.

В рамках сделки Тинькову предложили в суде выплатить упомянутую сумму до вынесения приговора. На это ему отвели пять дней.

Вынесение приговора назначено на 29 октября, сообщает «РИА Новости».

По словам представителя бизнесмена, штраф будет оплачен наличными, причем для этого не потребуется продавать имеющиеся активы. Аналитики подсчитали, что за последние годы Тиньков заработал от продажи акций почти 700 миллионов долларов.



Напомним, в марте прошлого года американские власти обвинили российского банкира Олега Тинькова в нарушении законов Соединенных Штатов и подаче ложных налоговых сведений. Тогда же предприниматель признался, что у него обнаружили острую форму лейкемии.

В конце апреля того же года представитель Вестминстерского магистратского суда Лондона сообщил, что рассмотрение дела об экстрадиции российского предпринимателя Олега Тинькова из Великобритании в США отложено с 27 апреля на 13 июля.

В июне 2020-го Тиньков рассказал, что на фоне лейкемии переболел коронавирусом. По его словам, врачи берлинской клиники «буквально спасли тремя химиями» и вывели его в состояние ремиссии. Однако «небольшое количество клеток лейкемии осталось», поэтому Тиньков принял решение сделать пересадку костного мозга.

