Олег Тиньков сообщил, что болен лейкемией

Российский бизнесмен Олег Тиньков признался, что у него обнаружили острую форму лейкемии.

В его заявлении, поступившем в распоряжение ТАСС, говорится о том, что в последние дни он не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете проходящего сейчас судебного процесса.

«И, хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить — у меня диагностирована острая форма лейкемии», — цитирует Тинькова агентство.

По его словам, раньше ему приходилось бороться за себя и свое дело, а теперь он будет бороться за свою жизнь.

Как передает РИА Новости, после этого заявления акции TCS, в которую входит «Тинькофф банк», подешевели более чем на 25%, до 1090 рублей — исторического минимума на Московской бирже.

Ранее сообщалось, что американские власти обвинили российского банкира Олега Тинькова в нарушении законов Соединенных Штатов и подаче ложных налоговых сведений. Россиянину, задержанному в Лондоне, совокупно могут назначить наказание до шести лет тюрьмы по двум обвинениям.



Чтобы сохранить свободу во время рассмотрения дела, Тиньков выплатил залог в размере 20 миллионов фунтов. Однако свобода относительная — банкиру запрещено выезжать за пределы лондонской кольцевой автодороги М25.

