Тинькову грозит до шести лет тюрьмы

Американские власти обвинили российского банкира Олега Тинькова в нарушении законов Соединенных Штатов и подаче ложных налоговых сведений. Россиянину, задержанному в Лондоне, совокупно могут назначить наказание до шести лет тюрьмы по двум обвинениям.

«Ему также грозят период пребывания под наблюдением, возмещение убытков и денежные штрафы», — цитирует «Интерфакс» сообщение Министерства юстиции США.

Неверные данные о своих активах и доходах Тиньков якобы предоставил при отказе от гражданства США. Американский Минюст считает, что банкир скрыл около одного миллиарда долларов, что дает повод обвинить его в «мошенничестве с налогами».

Тиньков, чтобы сохранить свободу во время рассмотрения дела, выплатил залог в размере 20 миллионов фунтов. Однако свобода относительная — банкиру запрещено выезжать за пределы лондонской кольцевой автодороги М25.

Если гражданин России нарушил закон, то судить его следует своим и отбывать наказание он будет на родине. Такой должна быть позиция общества и власти в любом уголовном преследовании соотечественников за рубежом, считает правозащитник и член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина. Недавно она прокомментировала «Ридусу» историю с арестом во Франции российского футбольного болельщика Михаила Ивкина.