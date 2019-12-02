Саакашвили назвал ошибкой отъезд из Грузии

Решение покинуть Грузию в 2013 году было ошибкой. Такое заявление сделал бывший президент страны Михаил Саакашвили в интервью телекомпании «Мтавари Архи».

По словам бывшего грузинского лидера, он «больше всех» сожалеет о том, что уехал из страны. Причиной прощания с родиной не был страх перед возможным тюремным заключением. Саакашвили «просто устал».

«Сегодня я больше всех сожалею о том, что в 2013 году покинул Грузию. Я просто оставил все и ушел. Я ушел не из-за боязни сесть в тюрьму. Вам известно, что и на Украине мне этим угрожали. Просто я ушел потому, что устал и люди устали от меня. Я просто дал всем отдохнуть. Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку», — цитирует слова Саакашвили News.ru.

Михаил Саакашвили являлся главой Грузии с 2004 по 2013 год. Он уехал из страны в ноябре 2013 года за несколько дней до окончания президентского срока. После этого в отношении бывшего руководителя государства были возбуждены четыре уголовных дела.

В 2018 году Саакашвили был заочно осужден и приговорен к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Через некоторое время суд заочно выписал ему еще шесть лет тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В конце сентября Михаил Саакашвили заявил, что Владимир Путин собирается к 2024 году воссоздать СССР путем объединения части бывших советских республик.