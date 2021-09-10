В Грузии создали целое движение, чтобы вернуть Саакашвили на родину

Организация «Всеобщее народное движение» будет помогать «мирному возвращению» в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили.

Движение была создана специально с этой целью лидером оппозиционный партии «Закон и справедливость», депутатом парламента Грузии Тако Чарквиани.

Ранее Саакашвили изъявил желание вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При этом он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.

На брифинге Чарквиани заявила, что «Всеобщее народное движение» призвано способствовать мирному возвращению Михаила Саакашвили в страну. Она назвала его человеком, который развил грузинское государство и с помощью инвестиций преобразил разрушенную страну.

Михаил Саакашвили © Czarek Sokolowski/AP/TASS

«Политическое преследование Михаила Саакашвили должно прекратиться. Ему должны вернуть гражданство, которого лишили несправедливо», — цитирует Чарквиани «РИА Новости».

Между тем грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу, как только он перейдет границу.

Как сообщал «Ридус», в декабре 2019 года Саакашвили признал ошибкой решение покинуть Грузию в 2013 году. По словам бывшего грузинского лидера, он «больше всех» сожалеет о том, что уехал из страны. Бывший президент признался, что причиной его прощания с родиной не был страх перед возможным тюремным заключением, он «просто устал».