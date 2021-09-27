Посольство РФ в Испании возмутили баннеры с упоминанием русских девушек

Российское посольство в Испании выразило свое возмущение по поводу размещения на улицах страны баннеров с упоминанием русских девушек.

В дипмиссии назвали недопустимой акцию некоммерческой организации Nueva Vida, которая проводится в рамках инициативы по привлечению внимания к проблеме проституции.

«Российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены пиар-акцией некоммерческой организации Nueva Vida, которая сообщила на своем сайте о размещении на улицах Испании провокационных баннеров с упоминанием русских девушек», — говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.

В своем обращении в министерства, финансовые организации и другие институты, представленные на сайте компании в качестве ее попечителей, российские дипломаты указали на недопустимость столь неуместных методов.

Диппредставительство РФ настоятельно требует принять срочные меры по устранению плакатов и недопущению подобных выходок в будущем.

Ранее «Ридус» писал о том, что после двух месяцев, проведенных в тюрьме на Тенерифе (Канарские острова), гражданка России Олеся Красилова смогла вернуться домой благодаря действиям российской стороны и гуманности испанского правительства. Она была задержана 14 февраля 2020 года по запросу США при вылете из аэропорта острова Тенерифе. Ее подозревали в передаче персональных данных, однако в течение положенных 40 дней США так и не передали Испании фактуру дела и состав обвинения.