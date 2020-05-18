Арестованная на Канарах по запросу США россиянка вернулась домой

Проведя два месяца в тюрьме на Тенерифе (Канарские острова), гражданка России Олеся Красилова смогла вернуться домой благодаря действиям российской стороны и гуманности испанского правительства.

Как сообщалось ранее, находившаяся в рабочей командировке сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений» была задержана 14 февраля по запросу США при вылете из аэропорта острова Тенерифе.

Как рассказал ФАН вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов, Красилову подозревали в передаче персональных данных, однако в течение положенных 40 дней США так и не передали Испании фактуру дела и состав обвинения.

«Мы рассматриваем этот случай как победу нашей дипмиссии, — сказал изданию Ионов. — Видно, что Испания делает шаги к нормализации двусторонних отношений с Россией». Он подчеркнул, что впервые гражданке РФ, преследуемой по запросу США, удалось выехать с территории Испании. По мнению правозащитника, существенную роль сыграл тот факт, что судьба россиянки решалась на уровне Минюста и Совета министров Испании. Кроме того, активно работало посольство РФ в Мадриде, а также за Красилову вступились Россельхознадзор, «Фонд мира» и Международный комитет по защите прав человека.

В итоге на решение испанского правительства выпустить россиянку повлияла совокупность всех факторов, включая эпидемиологическую обстановку в мире, полагает собеседник ФАН.

По словам Ионова, Красилова вернулась в Россию два дня назад и сейчас находится на самоизоляции. На здоровье она не жалуется, но ей все же сделали тест на COVID-19.

При этом правозащитник отметил, что претензии со стороны США все еще не сняты, а это значит, что при любом выезде за границу ее снова могут арестовать по тому же запросу.

Напомним, что Красиловой грозила экстрадиция в США и наказание вплоть до пожизненного. Ионов считает, что необходимо добиваться прекращения преследования и нанимать адвоката, который представит ее интересы в американском суде.