Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США

В Испании по запросу США задержана российская переводчица Олеся Красилова, сообщил RT вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

Он отметил, что с просьбой о помощи в комитет обратилась мать задержанной.

Ионов рассказал изданию, что 10 февраля Красилова поехала в командировку в Испанию, а 14 февраля на обратном пути ее задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе. Россиянку, которая, как выяснилось, находится в международном розыске по запросу США, обвиняют в передаче биометрии третьим лицам.

В настоящее время она заключена под стражу. Ей грозит экстрадиция в США и наказание вплоть до пожизненного.

Мать Красиловой сообщила, что ее дочь работала клерком в международном отделе американского посольства, где снимала отпечатки пальцев. Затем она устроилась во Всероссийский центр карантина растений.

Как писал ранее «Ридус», в январе 2017 года по запросу ФБР в Барселоне был задержан российский программист Станислав Лисов. Его подозревали в разработке «трояна» NeverQuest, который использовался для похищения банковских данных. В феврале 2018 года россиянина экстрадировали в США, а в ноябре 2019 года приговорили к четырем годам лишения свободы.