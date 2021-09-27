Россиян предостерегли от бронирований через сайт Booking.com

Директор сети турагентств Николай Мельник рассказал о риске использования Booking.com для туристов и назвал спорной эффективность этого сервиса бронирований.

Между тем желающие сэкономить предпочитают бронировать жилье на Booking.com, поскольку туристические путевки становятся все дороже.

Мельник объяснил, почему этот сервис не так безопасен, как может показаться.

«Это платформа, которая, по сути, отвечает только за то, чтобы получить с вас деньги, взять часть этих денег и перевести ее отелю», — цитирует его ФАН.

Он подчеркнул, что Booking.com находится не в России и поэтому привлечь его за неоказание услуг невозможно. Эксперт добавил, что этот сервис работает по принципу — пусть сначала вернет деньги отель, а мы вернем туристам.

Booking.com © imago images /Jochen Tack /TASS

По словам Мельника, для туристов более безопасным вариантом станет бронирование напрямую через туроператора или отель.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на сервис бронирования отелей Booking.com оборотный штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Его сумма составила 1,3 миллиарда рублей.

Напомним, в декабре прошлого года в Федеральной антимонопольной службе России пришли к выводу, что компания Booking.com нарушила российское антимонопольное законодательство, злоупотребив доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения.