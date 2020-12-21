Booking.com признали в России нарушителем антимонопольного законодательства

Сервис бронирования отелей Booking.com нарушил российское антимонопольное законодательство.

К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС).

В ведомстве признали, что сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения.

Дело в отношении Booking.com было возбуждено после обращения общественной организации «Опора России».

По данным ФАС, сервис навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров. Согласно им, гостиничный бизнес обязан был соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг.

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«Таким образом, условия о паритете могут приводить к тому, что отели, гостиницы и другие средства размещения не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com.», — приводит «Интерфакс» заявление службы.

В ходе рассмотрения дела в отношении Booking.com антимонопольное ведомство выяснило, что российские гостиницы зависят от компании, и любое ее действие может оказывать прямое влияние как на коммерческую деятельность отелей, так и на потребителей гостиничных услуг.

ФАС планирует выдать Booking.com предписание с требованием исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются.

Как сообщал ранее ridus.ru, поскольку из-за санкций Booking.com не работает в Крыму, для увеличения турпотока и комфорта гостей Севастополя региональные власти решили разработать собственную платформу.