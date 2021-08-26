ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на сервис бронирования отелей Booking.com оборотный штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Его сумма составила 1,3 миллиарда рублей.

«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечает «РЕН ТВ», такая политика Booking.com не позволяла отелям устанавливать цены ниже, чем на этом сервисе.

В ФАС считают, что подобные действия не только ограничивают конкуренцию на рынке, но также ущемляют интересы гостиниц.

Booking.com © imago images /Jochen Tack /TASS

В ведомстве уточнили, что Booking.com до сих пор не исполнила предписания.

Напомним, в декабре прошлого года в Федеральной антимонопольной службе России пришли к выводу, что компания Booking.com нарушила российское антимонопольное законодательство, злоупотребив доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения.

Дело в отношении Booking.com было возбуждено после обращения общественной организации «Опора России».