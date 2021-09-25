Экс-депутат Рады раскрыл способ силового захвата Крыма и Донбасса

Свой вариант силового захвата Крыма и Донбасса предложил бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза.

Он призвал следовать примеру Азербайджана — увеличивать мощность армии, делать ее более способной для выполнения некоторых задач и привлекать крупных партнеров, как это сделал Баку.

«Например, для него таким партнером стала Турция», — приводит «РИА Новости» слова Березы, сказанные в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению экс-парламентария, киевские власти смогут вернуть Донбасс за более короткое время, чем понадобилось Азербайджану на подготовку к военной операции в Нагорном Карабахе. Для этого Украине потребуется большая современная армия и энергичные дипломатические шаги, полагает Береза.

Армия Украины © Zuma\TASS

Он также заявил, что Крым удастся захватить только благодаря серьезным политическим катаклизмам в России, которые даже могут привести к развалу страны. Главными союзниками Украины в этом деле Береза назвал США, Европу и Великобританию.

Как сообщал «Ридус», на территории Сумской области началось активное инженерное обустройство границы с Россией. Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, эти меры предприняты с целью обеспечения безопасности и обороны на случай «вооруженной агрессии».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность войны с Россией.

В свою очередь бывший руководитель СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал, как предстоит Украине «обороняться» в случае военного конфликта с Россией. Он заявил, что украинские власти не исключают вероятности нападения на страну одновременно с трех направлений.