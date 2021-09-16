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Украина начала укреплять границу с РФ на случай «вооруженной агрессии»

Георгий Самсонов
Украинская спецтехника роет ров на границе с Россией.

Украинская спецтехника роет ров на границе с Россией.

© Державна прикордонна служба України

На территории Сумской области началось активное инженерное обустройство границы с Россией.

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, эти меры предприняты с целью обеспечения безопасности и обороны на случай «вооруженной агрессии».

На сайте ведомства опубликовано видео, запечатлевшее работу военной спецтехники, которая под наблюдением украинских пограничников роет ров.

«Наравне с повышением пограничной безопасности — снижением миграционного риска, опасности перемещения средств террора, оружия, наркотических веществ и продуктов — фортификационные элементы затрудняют действия противника в случае вооруженной агрессии», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В ведомстве уточнили, что для проведения работ созданы комплексные инженерные группы, основной задачей которых является «обустройство противотранспортных заграждений на направлениях, которые несут угрозу».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность войны с Россией.

В свою очередь бывший руководитель СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал, как предстоит Украине «обороняться» в случае военного конфликта с Россией. Он заявил, что украинские власти не исключают вероятности нападения на страну одновременно с трех направлений.

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