Экс-глава СБУ раскрыл сценарий предполагаемой войны с Россией

Бывший руководитель СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал, как предстоит Украине «обороняться» в случае военного конфликта с Россией.

В эфире телеканала «Украина 24» он заявил, что украинские власти не исключают вероятности нападения на страну одновременно с трех направлений.

Генерал также считает, что вооруженные силы РФ могут «зажать в клещи» войска противника.

По словам Смешко, поскольку у украинской армии нет союзников, ее тактика должна быть «глубоко эшелонированной».

«Не нужно говорить мантры, что у нас мощная противовоздушная оборона, и мы сможем против ВКС Российской Федерации быть на равных — это неправда», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность войны с Россией.

Владимир Зеленский. © president.gov.ua

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления украинского лидера «отголосками КВН».

О войне также говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, армия страны может захватить и установить полный контроль в Донецке и Луганске, если на то будет воля верховного главнокомандующего.

