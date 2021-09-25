«Дядя Вова, мы с тобой»: как прошел второй нелегальный митинг КПРФ в Москве

В Москве на Пушкинской площади завершился несанкционированный митинг КПРФ. Это уже вторая протестная акция коммунистов на этой неделе. Первая состоялась в понедельник, 20 сентября.

Коммунисты требуют отменить итоги электронного голосования на выборах в Госдуму. По мнению КПРФ, голоса избирателей, которые принимали участие в выборах в режиме онлайн, были посчитаны неправильно.

Вместе с активистами КПРФ на улицы вышли сторонники блогера Алексея Навального. Всего, по данным Mob Counter, на площади собрались 280 протестующих. В МВД оценивают количество участников митинга в 400 человек.

Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов был арестован полицией перед самым началом акции коммунистов. Симоновский суд Москвы назначил ему 10 суток лишения свободы за организацию незаконного митинга. Как рассказала в интервью «Ридусу» супруга общественника Анастасия Удальцова, которая баллотировалась в Госдуму по 201 избирательному округу, причиной ареста стал пост Сергея в Facebook с призывом к сторонникам выйти на Пушкинскую площадь 25 сентября.

Кроме того, 60 активистов КПРФ были задержаны правоохранителями за день до митинга, сообщил бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов в интервью телеканалу «Дождь».

При этом людей, которые были непосредственно на Пушкинской площади, сотрудники полиции не трогали. По крайней мере, о массовых задержаниях протестующих пока ничего не известно. Полицейские только пытались заглушить песней «Дядя Вова, мы с тобой» выступления лидеров коммунистов, а еще они вывели депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина за территорию площади, передает Telegram-канал Readovka.

На митинге также присутствовал глава движения SERB Гоша Тарасевич (настоящее имя — Игорь Бекетов). Гоша и его сподвижники вступали с митингующими в словесные перепалки, пытаясь, вполне вероятно, спровоцировать беспорядки.

Митинг КПРФ продолжался около часа. Затем несколько человек, скандируя лозунги о неправильных выборах, отправились на Красную площадь. Как стало известно, одного из активистов полиция задержала возле Кремля. Мужчину, держащего в руках плакат, якобы затолкали в полицейскую машину.

Любопытно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов прийти на Пушкинскую площадь не смог. Он участвовал в онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Во время встречи глава государства сказал, что выборы в Госдуму прошли в строгом соответствии с законом. Зюганов спорить не стал.

Ранее профессор Финансового Университета при Правительстве РФ, политтехнолог Олег Матвейчев заявил, что пересчет голосов, полученных в ходе онлайн-голосования на выборах в Госдуму в Москве, никакого влияния на результаты избирательной гонки не окажет.



«Все разговоры о неправильности дистанционного электронного голосования затевает проигравшая сторона, забывая, что у любого преступления должен быть мотив. „Единая Россия“, если бы она проиграла во всех одномандатных округах Москвы, не лишилась бы конституционного большинства. Единороссы получили по итогам голосования 324 мандата. Ну, отнимите от них 15… Что изменилось бы? Ничего! А зачем тогда, спрашивается, идти на какие-то фальсификации?» — пояснил эксперт.

В ходе выборов депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 49,82% избирателей. Далее идут КПРФ с 18,93% голосов и ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму также проходят партии, преодолевшие электоральный барьер в пять процентов: «Справедливая Россия — за правду», набравшая 7,46% и «Новые люди» с результатом 5,32%.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.