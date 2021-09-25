Путин: выборы в Госдуму прошли в строгом соответствии с законом

Выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам избирательной кампании в нижнюю палату парламента.

Путин поблагодарил россиян за то, что они приняли участие в выборах. По словам главы государства, своим правом на волеизъявление воспользовались больше половины избирателей РФ.



«Люди выполнили свой долг, гражданский долг, сделали свой ответственный выбор, что самое главное», — подчеркнул Владимир Путин.



Президент поздравил партию «Единая Россия» с убедительной победой на выборах. По его мнению, она «доказала свое лидерство».

Глава государства отметил, что власти России проводят «взвешенную политику». Это, указал Путин, «позволило поддержать экономику и людей в период пандемии коронавируса».

Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется «живыми деньгами, — цитирует Путина РИА Новости.

В ходе выборов депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 49,82% избирателей. Далее идут КПРФ с 18,93% голосов и ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму также проходят партии, преодолевшие электоральный барьер в пять процентов: «Справедливая Россия — за правду», набравшая 7,46% и «Новые люди» с результатом 5,32%.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.