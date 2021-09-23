Эксперт: пересчёт онлайн-голосов не повлияет на итоги выборов в Госдуму

Пересчет голосов избирателей, полученных в ходе онлайн-голосования на выборах в Госдуму в Москве, никакого влияния на результаты избирательной кампании не окажет. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» профессор Финансового Университета при Правительстве РФ, политтехнолог Олег Матвейчев.

«Все разговоры о неправильности дистанционного электронного голосования затевает проигравшая сторона, забывая, что у любого преступления должен быть мотив. „Единая Россия“, если бы она проиграла во всех одномандатных округах Москвы, не лишилась бы конституционного большинства. Единороссы получили по итогам голосования 324 мандата. Ну, отнимите от них 15… Что изменилось бы? Ничего! А зачем тогда, спрашивается, идти на какие-то фальсификации?» — пояснил эксперт.

Да, на некоторых участках в ходе традиционного голосования единороссов опередили кандидаты от КПРФ, — отметил Матвейчев. — Хотя разрыв в количестве голосов был небольшим. Но дело в том, что основная часть сторонников «Единой России» голосовала в онлайн-формате. К электронному голосованию людей призывали многие видные представители партии власти, а также президент Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин и премьер Михаил Мишустин. А коммунисты убеждали своих последователей отказаться от голосования в электронном формате. И многих им удалось убедить. Так что коммунисты совершили глупость. А теперь пытаются валить с больной головы на здоровую.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что все электронные голоса, полученные в Москве на выборах в Госдуму, будут пересчитаны. При этом, по его словам, речь идет о «сверке результатов», а не о юридической процедуре.

В ходе выборов депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 49,82% избирателей. Далее идут КПРФ с 18,93% голосов и ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму также проходят партии, преодолевшие электоральный барьер в пять процентов: «Справедливая Россия — за правду», набравшая 7,46% и «Новые люди» с результатом 5,32%.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.