После прихода российских военных в Деръа обстановка в этой сирийской провинции у границ с Израилем и Иорданией кардинально поменялась.

Благодаря вводу подразделений ВС РФ в этом южном регионе полностью прекратились бои, а 5500 боевиков откликнулись на призыв остановить кровопролитие и примириться с правительством Сирийской Арабской Республики.

При посредничестве российской военной полиции сирийские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности страны приступили 24 сентября к работе в крупном населенном пункте Даиль. В здании оперативного центра был организован пункт по приему оружия.

Как сообщает «Русская Весна», уже сдано более 1450 единиц оружия и десятки тысяч различных боеприпасов.

Только 23 сентября в Даиле свой статус урегулировали 160 человек, сдавшие более 50 единиц вооружения и свыше 2000 патронов.

Ранее «Ридус» писал о том, что по российскому летательному аппарату, пролетавшему 27 августа у линии соприкосновения Сирийской арабской армии (САА) и бандформирований, были выпущены две ракеты. Согласно имеющимся данным, обстрел шел из турецкого наблюдательного поста, расположенного в районе Мадждалайа в Идлибе.

Также сообщалось, что новую попытку нарушить протоколы деконфликтации на северо-востоке Сирии предприняла международная коалиция во главе с США. В результате российские военные блокировали американскую колонну бронетехники.

