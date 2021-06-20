В Сирии российские военные перекрыли движение колонне армии США

Новую попытку нарушить протоколы деконфликтации на северо-востоке Сирии предприняла международная коалиция во главе с США.

В результате российские военные блокировали американскую колонну бронетехники.

В ходе обеспечении безопасного движения колонн по трассе М-4 в районе населенного пункта Телль-Тамр в провинции Хасеке подразделение ВС РФ зафиксировало перемещение патруля коалиции в составе четырех бронеавтомобилей MaxxPro и Oshkosh M-ATV в западном направлении под американскими флагами.

Как сообщается в репортаже «Русской Весны», военные США передвигались, не уведомив об этом предварительно российскую сторону и тем самым нарушив действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций.

Российским военным пришлось перекрыть движение американской колонне, в результате чего подразделение сил коалиции вынуждено было развернуться и вернуться в свой район.

В репортаже отмечается, что США продолжают терять свое влияние в северо-восточных районах Сирии, что связанно с ростом антиамериканских настроений и увеличения числа местных жителей, выступающих в поддержку официального правительства Сирии. Это вынуждает Вашингтон активизировать свою деятельность в регионе, в том числе и в нарушение всех договоренностей с Россией, пишет издание.