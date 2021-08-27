В Сирии по летательному аппарату ВКС России выпустили две ракеты

По российскому летательному аппарату, пролетавшему 27 августа у линии соприкосновения Сирийской арабской армии (САА) и бандформирований, были выпущены две ракеты.

Согласно имеющимся данным, обстрел шел из турецкого наблюдательного поста, расположенного в районе Мадждалайа в Идлибе.

Ракеты своей цели не достигли, так как боевики, по всей видимости, не рассчитали высоту полета цели, сообщил «Русской Весне» военный источник.

Модель и тип летательного аппарата он не уточнил.

Как пишет издание, зенитные ракетные комплексы поставляются турецкими военными как боевикам созданной Анкарой «Сирийской национальной армии», так и запрещенной в РФ террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам». Поставки осуществляются через созданный двумя этими группировками совместный оперативный штаб.

Произошедший инцидент служит наглядным доказательством того, что ПЗРК применяют под прикрытием турецких наблюдательных постов, поскольку позиция оператора ПЗРК расположена недалеко от позиций армии Турции. Скорее всего, это делается с целью избежать ответных ударов САА и ВКС России.

В данном случае российская авиация нанесла ответный удар, так что расчеты боевиков не оправдали себя.

Ранее сообщалось, что новую попытку нарушить протоколы деконфликтации на северо-востоке Сирии предприняла международная коалиция во главе с США. В результате российские военные блокировали американскую колонну бронетехники.