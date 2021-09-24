Эксперт: реестр соцсетей поможет РКН бороться с «запрещенкой» в Сети

Роскомнадзор (РКН) начал формировать реестр социальных сетей. Решение о создании такого реестра было принято в рамках закона о самоконтроле онлайн-площадок, который обязывает интернет-ресурсы самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.

«Нововведения в законе позволят добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например, треш-стримов и другого социально опасного контента. В ситуациях, когда быстрота реагирования имеет ключевое значение для безопасности граждан, соцсети будут руководствоваться требованиями закона о самоконтроле», — указано в сообщении ведомства.



Уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил уже владельцам социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Закон о самоконтроле соцсетей вступил в силу 1 февраля 2021 года. Он был принят на фоне растущих объемов деструктивного контента в Сети. Как ранее отмечала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, в России «под воздействием опасной информации находятся 53 миллиона аккаунтов в социальных сетях, 9,5 миллиона из них принадлежат детям или подросткам».

В последнее время социальные сети воспринимаются людьми не как средство общения, а как источник травли, фейков и прочего деструктивного контента. Так что реестр соцсетей, необходимый для государственного регулирования деятельности интернет-платформ, жизненно важен. При этом мы говорим не о запрете каких-либо онлайн-платформ на территории России, а о совместной борьбе социальных сетей и Роскомнадзора с распространением „запрещенки“. Недавно Общественная палата России провела исследование и выяснила, что главными в России нарушителями, распространяющими деструктивные материалы, являются Facebook и YouTube, которые имеют в нашей стране достаточно обширную аудиторию, — прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Он напомнил, что соцсети не только плохо моделируют опасный контент, но и часто позволяют себе игнорировать жалобы пользователей. «В России подобное положение дел неприемлемо. Поэтому государство обязано защитить россиян на законодательном уровне», — заключил Малькевич.

1 января 2022 года вступит в силу закон о так называемом «приземлении» транснациональных IT-гигантов в юрисдикции РФ. Документ должен заставить иностранные IT-корпорации открыть в России официальные представительства. Если компании не захотят этого делать, то против них введут санкции. Речь идет не только о многомиллионных штрафах, но и о запрете на сотрудничество с российскими рекламодателями. В качестве крайней меры предусмотрена частичная или полная блокировка ресурса в РФ.



В экспертном сообществе уверены, что закон о «приземлении» вынудит IT-гигантов играть по правилам российского законодательства.