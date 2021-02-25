Twitter и Facebook возглавили антирейтинг по наличию «запрещенки»

Инициативная группа членов Общественной палаты РФ и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека представила антирейтинг онлайн-площадок, которые нарушают законодательство в части распространения деструктивного контента.

Исследование проводилось в связи со вступившим в силу 1 февраля законом о саморегулировании соцсетей. Согласно документу, площадки теперь обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.

При составлении рейтинга учитывалось число неудаленных деструктивных материалов, наличие либо отсутствие представительства в России, а также готовность платформ взаимодействовать с Роскомнадзором и скорость их реакции на жалобы пользователей.

Еще одним критерием оценки стал уровень политизированности социальных сетей. Речь идет о количестве случаев блокировки или ограничения доступа к аккаунтам по политическим мотивам.

Первое место в перечне злостных нарушителей занял Twitter, вторую позицию — Facebook, а третьим стал Instagram. Далее идут YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что российским властям нужно продолжать настаивать на открытии в РФ официальных представительств зарубежных социальных сетей. Только в этом случае борьба с несоблюдением законодательства со стороны иностранных онлайн-площадок будет успешной, о чем свидетельствует опыт Турции.

Как только власти начинают говорить о замедлении трафика, штрафах для IT-гигантов, те начинают прислушиваться. Никакие попытки договориться, угрозы не работают, а работает лишь неотвратимость наказания. Реальная угроза доходам может заставить IT-компании идти навстречу, — сказал Малькевич.

В 2020 году турецкие власти потребовали от крупнейших интернет-компаний открыть в стране официальные представительства, а также заняться удалением незаконного контента и хранить данные местных пользователей на территории Турции. Если онлайн-корпорации не захотят исполнять эти требования, то турецким предприятиям запретят размещать на их платформах рекламу. В итоге Facebook и Instagram заявили об открытии в Турции своих представительств.

